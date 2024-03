Un ponte di solidarietà tra la Sicilia e il Gambia per costruire una scuola di sartoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il progetto Kanö Gambia Taylor nasce dall’idea di Faburama e Marica - che dal 2019 lavorano per costruire una rete di relazioni tra la Sicilia e il Gambia - per creare una scuola sartoriale in Gambia, con l’obiettivo di fornire ai giovani talenti emergenti strumenti e metodologie per la crescita professionale, personale e collettiva nel tessuto artistico-culturale del territorio. La sartoria sociale progetta, realizza e crea manufatti unici e originali, con importanti linee guida che guardano alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. I tessuti utilizzati per la realizzazione dei capi hanno provenienze e storie diversi: i tessuti WAX, 100% cotone, provengono da produzioni locali di paesi africani, gli altri, invece, sono riciclati o di origine naturale, nel pieno rispetto dei principi dell'economia circolare. Il laboratorio e lo shop sono situati in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il progetto Kanö Gambia Taylor - protagonista di una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, è supportato da Banca Etica, l’unica banca a promuovere iniziative di forte impatto sociale, etico e ambientale come questa. Se l’iniziativa raggiungerà entro 90 giorni il 90% della somma prevista, cioè 18.000 euro, avrà diritto al co-finanziamento del restante 10% da parte di Etica Sgr. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/kano-gambia-taylor-costruiamo-insieme-una-scuola-di-sartoria-in-gambia/