Matrimonio da sogno a Vulcano per Diletta Leotta e Loris Karius: spuntano i nomi degli invitati vip

Continuano le indiscrezioni sul matrimonio da sogno di Diletta Leotta con il portiere Loris Karius. Ormai non ci sono più dubbi, come aveva anticipato da MessinaToday la coppia vip ha scelto per coronare il suo sogno il Therasia Resort di Vulcano, di proprietà del gruppo Imperatore Travel World . Meta da tempo prediletta dalla coppia per le loro fughe romantiche insieme alla piccola Aria, come testimoniato nei mesi scorsi sui social. Anche la data per il fatidico sì è già stata fissata per il prossimo 22 giugno.

A questo punto i fan della coppia si chiederanno chi sta organizzando l'atteso evento estivo nello splendido scenario delle Eolie e soprattutto chi saranno gli ospiti vip presenti? Per il momento si tratta solo di indiscrezioni non ufficiali che si rincorrono in attesa del grande giorno. A organizzare il blindato evento ci starebbe pensando la mamma della Leotta e gli invitati? Stando alle prime anticipazioni nella lista ci sarebbero Luca Argentero, Claudio Marchisio, Eleonora Berlusconi, Morata e la lista sicuramente nelle prossime settimana è destinata a salire.

Tra i presenti alle nozze ci sarà anche la cantante Elodie? Ricordiamo che quest'ultima è molto amica della Leotta e negli ultimi giorni la giornalista ha postato una foto insieme alla cantante e alla sua bimba aggiungendo: "Zia Elodie". Insomma sicuramente una delle cantanti pop del momento non potrà mancare al lieto evento della Leotta. Al momento nessuna certezza, bisognerà dunque attendere che arrivi fine giugno per scoprire chi parteciperà alla cerimonia. Intanto occhi puntati sulla coppia che porterà sicuramente a Vulcano numerosi personaggi e vip dello spettacolo.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale

Fonte: MessinaToday