Confisca di beni per 10 milioni di euro a Rocco Biancoviso, esponente dei Santapaola a Scordia

Rocco Biancoviso è accusato di avere gestito, per conto del clan, le estorsioni a diversi imprenditori. Il provvedimento è statpo emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale etneo su richiesta della locale Dda e si basa su indagini del Gico del nucleo Pef delle fiamme gialle di Catania. Sono stati posti i sigilli a dei supermercati con marchio "Il coccodrillo", terreni, villa con piscina, disco pub ed auto di lusso per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Questi i beni sequestrati: nove terreni, otto fabbricati, due auto - tra cui una Porsche Cayman-, circa 66 mila euro in contanti e quote sociali e relativi compendi aziendali di due società proprietarie di altrettanti supermercati.