Catania scende in piazza per Gaza: "Stop al genocidio"

È partito, intorno alle 17 dalla Villa Bellini, il secondo corteo per dire "Stop al genocidio e per sostenere il popolo palestinese". Centinaia le persone scese in piazza per la marcia organizzata da associazioni, sindacati e realtà di base. Cordone di forze dell’ordine a monitorare la manifestazione che arriverà a piazza Università