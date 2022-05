Lettori: "Corso Sicilia è nuovamente un dormitorio" | Video

Dopo l'intervento del Comune, criticato da più parti, in Corso Sicilia e piazza della Repubblica sono tornate a vivere numerose persone che non hanno una fissa dimora. Le soluzioni offerte, anche in relazione alle condizioni di disagio sociale di questi cittadini (in gran parte extracomunitari) non si sono rivelate adeguate per risolvere questa situazione di degrado, dando al contempo aiuto a chi ne ha più bisogno