Rifiuti, Tomarchio: "Per Catania immagino un sistema misto, iniziamo a riscuotere la Tari dalle attività" | Video

Rifiuti, Tomarchio: "Per Catania immagino un sistema misto, iniziamo a riscuotere la Tari dalle attività"

Sul tavolo del neo assessore ai rifiuti di Catania, Salvo Tomarchio, sono tanti i temi caldi in attesa di risposte. Si comincia dall'interlocuzione con gli amministratori di condominio: lunedì è in programma una riunione per ottimizzare il sistema di raccolta. Allo studio una soluzione modulabile, che tenga conto delle caratteristiche degli edifici. Le isole ecologiche saranno 12 a pieno regime, una ogni 25 mila abitanti: solo allora si potrà pensare ad un vero sistema di premialità. Dalle prossime settimane inizierà l'installazione di quasi 2mila cestini di prossimità. In ultimo, lo spinoso argomento Tari. "Vessare i più deboli - spiega - non sarebbe produttivo. Inizieremo a riscuotere da quelle attività commerciali che hanno morosità importanti"