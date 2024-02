Sicurezza, il questore Bellassai: "Rafforzati i controlli, ma dobbiamo fare ancora di più"

"Da mesi abbiamo rafforzato le attività di controllo del territorio in tutti i quartieri della città di Catania, in particolare nel centro cittadino. Credo questo sia sotto gli occhi di tutti. Il tragico episodio che si è verificato - spiega il questore Giuseppe Bellassai, in riferimento allo stupro della ragazza 13enne avvenuto alla villa Bellini lo scorso 30 gennaio - deve farci riflettere sulla necessità di fare ancora di più". "Credo che le nostre forze, le nostre professionalità, - prosegue Bellassai, commentando la richiesta di aumento del personale dell'Esercito, avanzata da più parti politiche - ottimizzate come è giusto che sia e messe insieme tutte con la collaborazione degli enti istituzionali, possano dare le migliori risposte possibili e soprattutto più adeguate".