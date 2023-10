La catanese Anna Castiglia accede agli Home Visit di X Factor nella squadra di Morgan

Dopo Fedez e Dargen D'Amico, anche Ambra e Morgan hanno scelto il quintetto di concorrenti che accederanno all'ultima fase di selezione, quella degli Home Visit. Nell’ultimo step, l’Home Visit della prossima settimana, le 4 squadre saranno formate sulla base della proposta musicale e del progetto di ogni artista e ogni giudice sceglierà, come ogni anno, tre concorrenti che arriveranno sul palco dei Live.

Nel quintetto di Morgan c'è la cantautrice catanese Anna Castiglia che, nella puntata di ieri, si è esibita con la sua chitarra e portando il brano "Un tempo piccolo" di Franco Califano. Secondo Morgan una scelta “curiosa” per la quale vale la pena far alzare qualcuno che è già seduto per darle una delle sedie del suo Bootcamp. La scorsa settimana, sempre Morgan, aveva difeso Anna Castiglia dopo la polemica sul suo inedito e le accuse di antisemitismo per una verso della canzone: "Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei". "Non avete capito che sta facendo una critica a voi che adesso vi scandalizzate. Vi ha “stanati”", ha commentato il giudice di X Factor.