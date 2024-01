L'associazione "Diabete e Famiglia" incontra i bambini del Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale Garibaldi

Anche quest'anno, l'associazione "Diabete e Famiglia" non ha voluto mancare al consueto appuntamento con i bambini del Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale Garibaldi di Catania. Regali, dolci e tanti sorrisi per i piccoli pazienti per trascorrere insieme qualche momento di spensieratezza in pieno clima natalizio. "Un ringraziamento - affermano i referenti dell'associazione - va ai medici e agli infermieri del reparto, che hanno promosso l'iniziativa insieme all'Associazione, e ai volontari che hanno partecipato perché "Insieme si puo" e a Natale è ancora più bello!".