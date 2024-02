Torna la campagna "M'illumino di meno" per promuovere il risparmio energetico

Tutto è pronto a Catania per la ventesima edizione della manifestazione “M'illumino di Meno”, in programma venerdì 16 febbraio. L'Amministrazione comunale ha aderito anche quest'anno alla campagna nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Il programma messo a punto dall'ufficio del mobility manager in collaborazione con enti, associazioni e scuole del territorio, prevede diverse attività artistico-culturali e di promozione della mobilità sostenibile che, in linea con il tema 2024 "Insieme senza confini", si affiancheranno al tradizionale e simbolico spegnimento dell'illuminazione di alcuni siti di particolare valenza storico-artistica.

Il calendario delle iniziative prevede, in particolare, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in concomitanza con la messa in onda della trasmissione radiofonica “Caterpillar”, lo spegnimento delle luci dei candelabri e delle facciate degli edifici istituzionali di piazza Duomo e piazza Università.

Dalle ore 17 alle 19, con partenza da piazza Duomo, si svolgerà la passeggiata culturale guidata, lungo un percorso di circa 2 chilometri e mezzo tra vie e vicoli del centro storico (a cura dell’associazione SiciliAntica in collaborazione con le associazioni EtnaViva e Cai sez. Catania). Dalle ore 18,45 alle ore 20.30, è in programma il tour ciclistico (LicantroBike) con raduno dei partecipanti in piazza Trento alle ore 18.30, partenza alle ore 18.45 e arrivo in piazza Duomo alle ore 20.30 circa, in coincidenza con la riaccensione delle luci (attività a cura di Fiab Catania – Montainbike Sicilia Asd).



Per sensibilizzare sulle buone pratiche di mobilità sostenibile, l’Amts metterà a disposizione gratuitamente la linea Librino Express per favorire gli spostamenti, in maniera sostenibile, verso i luoghi della manifestazione.