Casa Sanremo, il pizzaiolo catanese Giuseppe Maccarrone porterà i sapori e le tradizioni della Sicilia

Per il secondo anno consecutivo a tenere alto il nome di Catania e della Sicilia al festival di Sanremo sarà Giuseppe Maccarrone, scelto come pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo, la location esclusiva nella quale si svolgono molti degli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana, che accoglie sia cantanti in gara che vip e addetti ai lavori nella cornice dello storico PalaFiori. “Realizzare la pizza è un’arte che non si smette mai d’imparare”. Giuseppe attraverso difficoltà, sacrifici ed umiltà ha realizzato il suo sogno: tornare a casa Sanremo rappresenta di sicuro un evento importante, una vetrina nella quale valorizzare i prodotti della Sicilia.

Pur essendo innovative, le sue creazioni rimangono legate alla tradizione, infatti sono ideate utilizzando un impasto tradizionale composto da grani antichi siciliani, come quello che anticamente si utilizzava per realizzare il pane di casa. L’antica farina Timilia è stata oggetto di studio da parte di Giuseppe e viene adesso utilizzata al 100% nei suoi impasti. I prodotti scelti sono assolutamente di qualità ed in linea con la stagionalità; l’impasto a lunga maturazione, unito alle più moderne tecniche, compie il passo decisivo per una pizza di qualità e molto richiesta presso il suo locale Pizzeria Etna, la pizzeria d’asporto dove ormai da vent’anni accorrono gli affezionati clienti pronti a gustare una miscellanea di farine e sapori della terra.

Giuseppe punta a deliziare i palati dei cantanti e degli addetti ai lavori del Festival della Canzone Italiana, un traguardo importante che lo ripaga di tutta la gavetta che lo ha condotto a vincere anche il premio di “Eccellenze Italiane” ed il primo posto al “Giro Pizza Italiano”, nonché ad arrivare tra gli otto migliori pizzaioli d’Europa. Si è inoltre classificato nella Top 10 al Campionato Mondiale della Pizza di Parma, che comprendeva ben 800 partecipanti. Infine è stato “Ispettore qualificato della Guida Stellata Peperoncino Rosso”. “Sono molto felice per quest’avventura che sta per iniziare, farò del mio meglio per tenere alto il nome di Catania durante il festival”. Qualche giorno fa anche il noto showman Fiorello durante il suo programma è stato travolto dall’allegria di Giuseppe, rimanendo sorpreso dalla manualità con cui l’impasto roteava in aria. Spettatori e curiosi hanno ripreso lo spettacolo con i propri telefoni, immortalando la divertente scena ed applaudendo il pizzaiolo catanese. I forni di Casa Sanremo si stanno per accendere, pronti ad accogliere le gustose creazioni di Giuseppe Maccarrone.