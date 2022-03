Covid: il bollettino quotidiano ha i giorni contati?

Stiamo assistendo ad un leggero rialzo dei contagi Covid e ad un aumento dei ricoveri negli ospedali proprio mentre il governo decide di allentare gradualmente le misure restrittive anti-contagio. Secondo alcuni esperti l'aumento dei casi è un "semplice rimbalzo" mentre altri temono si possa trattare dell'avvio di una quinta ondata. Il dibattito resta aperto, così come quello sull'eliminazione del bollettino giornaliero sui casi Covid.

Gimbe: è presto per parlare di una quinta ondata Covid

L'aumento dei casi Covid in Italia non è un "semplice 'rimbalzo", dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, pur escludendo per il momento che si tratti dell'avvio di una quinta ondata. Il presidente sottolinea che il "il dato nazionale è poco generalizzabile", ossia che ci sono troppe differenze a livello regionale, con l'incidenza al centro-sud che resta alta. In particolare, la situazione resta preoccupante in Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana. A livello nazionale l'analisi Gimbe segnala un aumento dei contagi negli ultimi 7 giorni (13-19 marzo) pari a circa 477mila casi, rispetto ai 332mila della settimana precedente (6-12 marzo), con un incremento del 30,2%. Il tasso di positività dei tamponi è tornato a viaggiare sopra la soglia del 15%. "L'incremento - dichiara Cartabellotta all'Ansa - riguarda tutte le fasce di età con una maggior risalita nelle fasce più giovani: in particolare 10-19 anni e a seguire 0-9 anni.

Non ci sono segnali di pressione sugli ospedali

Diversi i fattori che stanno incidendo sull'aumento dei contagi: dalla variante Omicron BA più contagiosa ad un abbassamento della soglia di attenzione da parte dei cittadini. Da considerare anche lo stallo della campagna vaccinale. Nonostante la risalita della curva non si registra una particolare pressione sugli ospedali, sottolinea Cartabellotta, segnalando una lieve ripresa dei posti letto occupati in area medica e una situazione stabile nelle terapie intensive.

Cartabellotta: "Eliminare il bollettino sarebbe un atto di ingiustificata censura"

L'allentamento delle restrizioni anti-Covid rimette al centro della discussione la proposta di eliminazione del bollettino quotidiano sui casi Covid in Italia, a favore di un rapporto su base settimanale. "Sarebbe un atto di ingiustificata censura sulla distribuzione regionale e sui dettagli di ricoveri, tamponi e altro - ha dichiarato il presidente Gimbe - La scadenza dello stato di emergenza non cala il sipario sulla pandemia che, per una sua gestione ottimale, richiede una maggior disponibilità di dati. Non di mettere la polvere sotto il tappeto".

