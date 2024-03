Farmacie, cambia tutto: non venderanno più solo le medicine

Non solo medicine. Nella bozza del nuovo ddl Semplificazioni vengono aumentati i servizi che le farmacie potranno offrire ai cittadini, dai test diagnostici che prevedono il prelevamento di campioni biologici, alla scelta del medico di base o del pediatra. Se è vero che già oggi le Regioni offrono la possibilità di cambiare medico online tramite Spid, il servizio potrebbe comunque rivelarsi molto utile ad esempio per chi, come gli anziani, ha poca dimestichezza con internet.

Le farmacie assomiglieranno sempre di più a dei piccoli ambulatori: oltre ai test diagnostici (con prelevamento di campioni a livello nasale, salivare o orofaringeo) le farmacie potranno anche somministrare i vaccini alle persone con più di 12 anni. La vaccinazione potrà essere effettuata solo da parte di farmacisti formati che hanno superato un corso abilitante. Non parliamo solo dei vaccini contro il Covid, ma dell'intera gamma dei vaccini riservati agli over 12 contenuti nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

Quanto ai test diagnostici, dovranno essere effettuati "in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza". I titolari di farmacia, si legge nella bozza, "possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia", previa autorizzazione della Asl competente. In questi locali sarà vietato il "ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti".

Ci sarà anche un'insegna ad hoc, con la dicitura "Farmacia dei servizi" che potrà essere usata per permettere agli utenti di riconoscere le farmacie che offrono i servizi aggiuntivi.