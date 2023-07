Passopisciaro celebra la festa in onore di Maria Santissima del Rosario

Il parroco don Gabriele Sgroi e la Commissione dei festeggiamenti comunicano che le celebrazioni in onore di Maria Santissima del Rosario a Passopisciaro si concluderanno domenica 2 luglio con la messa delle ore 11, presieduta dal vicario generale della Diocesi di Acireale, mons. Agatino Russo e nel pomeriggio con la messa delle ore 18 alla quale seguirà la tradizionale processione per le strade cittadine che quest’anno compie i suoi primi 100 anni. L'evento si svolge ininterrottamente ogni anno, per ricordare l’eruzione dell’Etna che lambì le case del paese nel giugno del 1923. A quel tempo la comunità si strinse in preghiera alla Santa Madre e il fronte lavico si fermò. Nel 1947 una nuova eruzione minacciò nuovamente Passopisciaro, il simulacro della Madonna venne portato in processione con il fercolo davanti alla lava e un nuovo miracolo salvò il paese rinsaldando ulteriormente la fede e la devozione dei cittadini verso la Santissima Vergine del Rosario.