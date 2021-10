Ciak per Indiana Jones in Sicilia, Harrison Ford di passaggio a Catania

Harrison Ford, l'archeologo più famoso del cinema, è arrivato in Sicilia. E' arrivato lunedì presso l'Aeroporto di Catania, accolto dall'amministratore delegato Nico Torrisi e, con grande affabilità e gentilezza si è prestato a foto, selfie e autografi con lo staff dell’aeroporto. Harrison Ford girerà alcune scene del quinto episodio di Indiana Jones.

La Eagle Pictures ha scelto la Sicilia ed in particolare Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalu' e Segesta per ambientare il quinto episodio della saga che vede protagonista ancora una volta il 79enne Harrison Ford. La mega produzione di Indiana Jones (uscita al cinema prevista per luglio 2022) ha allestito il set in due tra i luoghi più suggestivi Siracusa. Prime scene nel pomeriggio del 5 ottobre al parco archeologico della Neapolis, ed in particolare all'Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Il 6 l'attore hollywoodiano sarà al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia.