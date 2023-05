"Influencers Cercasi" al parco commerciale "Le Zagare"

ll parco commerciale Le Zagare ha lanciato il contest “Influencers Cercasi”, rivolto a coloro i quali sono interessati a lavorare con i social per raccontare la propria offerta. Con questa iniziativa, ll parco commerciale Le Zagare mira a trovare L’ “influencer” – tra i 18 e i 30 anni - che racconti sui social la propria offerta commerciale, nonché i servizi resi disponibili e gli eventi organizzati. Un contratto di un anno e un contributo in buoni shopping in palio per il nuovo testimonial che per Le Zagare realizzerà 12 campagne promozionali tramite post, stories e dirette Instagram, finalizzate alla promozione di eventi per il Centro Commerciale. Il vincitore di “Influencer Cercasi” sarà individuato, sempre dalla giuria tecnica, soltanto una volta conclusosi il contest e in occasione della finale che si svolgerà l’8 giugno.