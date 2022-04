Play Digital su RaiPlay racconta la tecnologia utilizzata per il monitoraggio dell’Etna

E’ già online su Rai Play la nuova puntata di Play Digital, il programma condotto da Diletta Parlangeli, con un servizio di approfondimento sulla tecnologia utilizzata per il monitoraggio dell’Etna. Il servizio, curato dal giornalista e filmaker Rai Carmelo Aurite, documenta con immagini il lavoro che si cela dietro l’Osservatorio Etneo, già Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, in ordine alle attività sismiche e vulcanologiche. Il direttore dell’Osservatorio Etneo Stefano Branca e il tecnologo Marco Aliotta conducono gli spettatori all’interno dei luoghi di monitoraggio, come la sala operativa, e nella descrizione della sofisticata strumentazione all’interno del polo d’eccellenza siciliano. Immagini aeree e con droni offrono ai fruitori della piattaforma Rai un viaggio esclusivo nell’affascinante mondo attorno all’Etna.