Luna piena su Castiglione di Sicilia: lo scatto del siracusano Giannobile sul sito della Nasa

Lo scatto del siracusano Dario Giannobile, è stato scelto dalla Nasa come fotografia del giorno. Si tratta di una fotografia che ritrae la Luna sul comune di Castiglione di Sicilia. “Per gli abitanti dell’emisfero settentrionale, la luna piena di settembre era la luna del raccolto. Riflettendo le calde tonalità al tramonto, si erge sopra la città storica di Castiglione di Sicilia in questo teleobiettivo dal 9 settembre - si legge sul sito della Nasa - Famosa per festival, storie e canzoni Harvest Moon è solo il nome tradizionale della luna piena più vicina all’equinozio d’autunno. Secondo la tradizione il nome è appropriato. Nonostante la diminuzione delle ore di luce del giorno mentre la stagione vegetativa volgeva al termine, gli agricoltori potevano raccogliere i raccolti alla luce di una luna piena che splendeva dal tramonto all’alba”.