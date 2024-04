"My skin-including diversity", la nuova collezione di Orazio Tomarchio per La Truccheria Cherie

Portavoce di un messaggio di inclusione, il Makeup artist internazionale Orazio Tomarchio, invita a riflettere sull’importanza della diversità come elemento di personalizzazione e di bellezza, sia nella quotidianità che nel giorno del matrimonio. In un mondo catalogato da canoni stereotipati, da bullismo e body shaming, Tomarchio si schiera a favore della libertà di espressione e della cura di sé, al di là di ogni condizionamento esterno, o categorizzazione di massa.

"My skin-icluding diversity", nuova collezione de La Truccheria Cherie è bellezza inclusiva, senza diversità, per ogni momento della vita di una donna. "Siamo lontani anni luce dal concetto di armocromia, limitante nella creatività e nell’espressione di sé e stigmatizzante socialmente; un pensiero divergente, che pone le basi per una manifestazione di sé, positiva e personale. Troppe le sovrastrutture ed i condizionamenti a cui siamo sottoposti - dichiara il Makeup artist - questa collezione vuole ribadire il concetto di bellezza naturale, alleggerita da tutti i preconcetti, le categorizzazioni e manipolazioni. La pelle è un dono prezioso di cui prendersi cura e da trattare con rispetto”.

Naturalezza e manifestazione di sé, nel giorno del grande sì ma anche nella quotidianità, perché ogni donna merita di sentirsi sempre al meglio. My skin-icluding diversity è cura della pelle, oltre che del colore. Ogni pigmento è stato selezionato e scelto per adattarsi perfettamente alla pelle, nutrendola dall’interno per donare un aspetto naturale, fresco e persistente, perfetto per ogni colorazione.