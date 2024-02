"Sono puzzle di te": le cartoline componibili per San Valentino di Poste Italiane

"Federico ti scrivo questo biglietto di San Valentino per ringraziarti". Questo è l’inizio della dedica scritta su una delle tante cartoline in viaggio in questi giorni che dovranno arrivare a destinazione entro domani 14 febbraio. Se per chi ama è festa tutti i giorni, da tradizione San Valentino rappresenta il momento giusto per celebrare il più puro dei sentimenti, che si generi all’interno di una coppia, da un genitore per i figli e viceversa, o tra gli amici più fidati. Poste Italiane ha realizzato anche quest’anno delle colorate cartoline filateliche su cui è possibile scrivere il proprio messaggio d’amore. Per la provincia di Catania è Daniela Di Stefano, operatrice di sportello nell’ufficio postale di via Etnea a Catania, a raccontare la spedizione della cartolina indirizzata alla sua persona speciale. La sua è una delle tante storie di lontananza, dove la persona cara è il figlio che per affermarsi negli studi ha lasciato la casa trasferendosi a Milano per frequentare l’Accademia di Brera. Una storia che sempre più negli anni accomuna tante famiglie e tanti giovani del Sud. Ma quella di Daniela, in particolare, è una dedica speciale in cui all’affetto di una madre si aggiunge la consapevolezza che in un rapporto genitore-figlio, entrambi hanno qualcosa da imparare e per cui ringraziare l’altro. "Grazie per avermi fatto conoscere il vero amore, puro e incondizionato – scrive la sportellista di Catania Centro sulla cartolina di San Valentino - Grazie per avermi fatto crescere e diventare una persona migliore, più forte e riflessiva. Grazie perché non sono una madre perfetta ma tu spesso mi hai fatto sentire tale. E grazie per le altre mille piccole grandi infinite cose di te che mi rendono fiera dell'uomo che sei diventato. Ti stringo nell'abbraccio che non posso darti da molto tempo. Insegui i tuoi sogni. Ti amo. Mamma". Per l’edizione di quest’anno, oltre alla cartolina standard, negli sportelli filatelici della provincia di Catania sono disponibili due particolari "cartoline puzzle", dove il messaggio scritto a mano sarà celato all’amato destinatario fino a quando quest’ultimo non ricomporrà i pezzi contenuti nell’apposita busta affrancata. Sul fronte delle spiritose missive si leggono le scritte "Colpito e affrancato" o "Sono puzzle di te" sullo sfondo di un classico cuore rosso che simboleggia da sempre la festa degli innamorati. Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.