Agricoltura, la Regione acquista agrumi siciliani da trasformare in succhi

La Regione Siciliana comprerà sette milioni e mezzo di euro di agrumi da trasformare in succhi da destinare a scopi umanitari e di solidarietà sociale. La norma pensata per sostenere il comparto agrumicolo, prevista dalla legge finanziaria di quest'anno, entra nella fase operativa con la pubblicazione dell'avviso rivolto alle organizzazioni di produttori (O.p.), ai trasformatori di agrumi e ai singoli agrumicoltori.

I produttori, per il conferimento alle industrie di trasformazione dovranno fare riferimento alle Organizzazioni di produttori (Op) che, a tale finalità, sono autorizzate ad acquistare il prodotto dai non soci. Gli interessati devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, delle seguenti condizioni di ammissibilità: essere iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); avere la sede operativa e legale nel territorio della Regione Siciliana; essere in regola con la certificazione antimafia. Ciascun prodotto e passaggio della filiera dovrà essere realizzato in Sicilia utilizzando solo ed esclusivamente materie prime prodotte sul territorio regionale. Le domande, dovranno essere inviate, entro il 22 febbraio 2024 all’indirizzo di posta elettronica dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it . Questo il link dell'avviso pubblicato sul sito del dipartimento dell'Agricoltura.

"Si tratta – afferma il deputato regionale Mpa Giuseppe Lombardo – di un ristoro, inserito nelle norme finanziarie recentemente approvate a Sala d’Ercole, fortemente voluto dal Gruppo parlamentare MPA, che in queste ore trova concreta attuazione. Abbiamo voluto e realizzato – continua il deputato Mpa - in tempi brevi un sostegno concreto nei confronti di un settore messo in ginocchio dalla grave carenza idrica registrata nel corso dell’anno. Gli effetti della siccità sulla qualità delle produzioni, in particolare delle arance, ne hanno irrimediabilmente compromesso la commercializzazione. Per questo abbiamo pensato ad un intervento finanziario della Regione, finalizzato all’acquisto degli agrumi ed al sostengo degli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi per finalità umanitarie e di solidarietà sociale. Esprimiamo – conclude l’on. Giuseppe Lombardo - un sincero plauso alla celere attività del Governo che, in considerazione della stagionalità dell’operazione, ha permesso una rapida attuazione della misura di sostegno. Auspichiamo, al contempo, soluzioni strutturali sulla rete idrica che permettano di fronteggiare i gravi effetti della siccità e del cambiamento climatico in atto, garantendo alle produzioni agricole gli approvvigionamenti necessari".