Il policlinico "Rodolico" aderisce all'open day anti sclerosi multipla

Il Policlinico 'Rodolico - San Marco' di Catania aderisce all' Open day organizzato dalla Fondazione Onda nell'ambito della Settimana mondiale dedicata al cervello con visite neurologiche gratuite che si terranno il 13 marzo dalle 9 alle 11 nel reparto Sclerosi multipla di via Santa Sofia, di cui è responsabile Francesco Patti. Si potranno prenotare tutti coloro che sono affetti da sclerosi multipla.

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili chiamando il numero 095/3782783 o inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica centrosmpoliclinicocatania@policlinico.unict.it. Per l'Open day la Fondazione Onda metterà a disposizione anche un opuscolo informativo che verrà distribuito in forma cartacea negli ospedali e in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione 'Pubblicazioni'.

Infine sul tema domani, saranno organizzati due webinar dal titolo 'Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla - L'importanza della diagnosi precoce' e 'Disturbi cognitivi nella Sclerosi multipla - Impatto sulla qualità della vita e strategie di intervento', che saranno disponibili sui canali Youtube e Facebook di Fondazione Onda rispettivamente il 5 e il 20 marzo dalle 17 alle 18