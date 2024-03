Sanità, donazione al reparto di oncologia pediatrica del Policlinico

Cerimonia per una donazione all'Unità Operativa Complessa di Ematologia Oncologia Pediatrica del Policlinico "G.Rodolico - San Marco". "L'obiettivo della mia donazione è aiutare la degenza dei bambini e le loro famiglie. Ho voluto contribuire, in tutti i sensi, dando consigli nel libro ma, soprattutto, per una causa nobile. Le donazioni fanno sempre bene, ci fanno stare bene", spiega il consulente finanziario e patrimoniale Salvatore Passè che ha pubblicato "Come costruire la tua Fortezza Patrimoniale", un libro che offre un approccio strategico e consigli pratici, per garantire la sicurezza finanziaria delle famiglie, in un mondo incerto. L'intero ricavato della vendita del libro, in occasione della prima presentazione, che si è svolta a Bronte, è stato devoluto, al Reparto di Ematologia Oncologia Pediatrica del Policlinico diretto dalla professoressa Giovanna Russo e al Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale di Taormina, diretto da Sasha Agati, primario del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo "Bambino Gesù". Per quanto riguarda il Reparto di Ematologia Oncologia Pediatrica del Policlinico sono stati donati 4 minifrigo "per ridurre lo spreco alimentare e per dare sollievo ai piccoli ricoverati del reparto di oncologia, con l'intento di garantire loro e agli accompagnatori, un piccolo confort.