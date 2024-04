Tú sí que vales cerca concorrenti: selezioni aperte anche a Catania

Si svolgeranno il prossimo 7 maggio, a Catania, i casting per la partecipazione al programma televisivo " Tú sí que vales " targato Mediaset, in onda su Canale 5. Durante l'iscrizione al popolare talent show in prima serata, che potrà essere effettuata a questo link, verranno richiesti: codice fiscale, una foto ed un video provino in cui il candidato dovrà essere in posizione frontale e ben visibile. In caso di esibizione dal vivo, è richiesta una performance tassativamente dal vivo. Nell'edizione 2023, i partecipanti sono stati valutati da una giuria giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.