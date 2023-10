X Factor, Anna Castiglia eliminata da Morgan durante gli Home Visit

Dopo avere superato le prime selezioni, le Audition e i Bootcamp, la catanese Anna Castiglia non entra nella squadra di Morgan. Non supera, infattim gli Home Visit. Morgan non fa passare la cantautrice per non bruciarla. Una esibizione intima, più che un provino durante la quale le consiglia di rallentare su un pezzo come "Il cantico dei drogati" di De André. Il no di Morgan è per salvaguardarla perchè secondo lui è ancora presto per Anna.

"Essere eliminata non significa per forza perdere. In queste settimane ho ricevuto così tanto affetto che mi sembra di aver vinto tutte le mie paure. E sono tante. I messaggi che mi avete regalato mi hanno dato fiducia – scrive Anna sui social – Mi avete fatta sentire importante e con una responsabilità e forse è per questo che avevo e ho paura di deludervi. Devo ringraziare il mio giudice Morgan per la fiducia e la considerazione che mi ha riservato, e XFactor, che con il suo spazio ha permesso a tutti noi di conoscerci".