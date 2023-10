"Tutta colpa degli ebrei", nuova bufera a X Factor per il brano di una studentessa catanese

Nuova bufera su X Factor 2023. Dopo l'indignazione sui social per il brano "70 cammelli" di Enrico Polloni, che per raccontare una storia d'amore andata a male aveva usato la tremenda espressione "Sei Superga, perché sei uno schianto" (ha chiesto scusa in questi giorni con uno sfogo sui social), questa volta a suscitare irritazione è stata la frase "Tutta colpa degli ebrei" contenuta nel brano "Ghali" di Anna Castiglia, 24 anni, da 3 a Torino, cantautrice gipsy che da Catania si è trasferita nella nostra città per studiare alla Gypsy Musical Academy.

La cantautrice, nel suo brano inedito, ha utilizzato un'ironia decisamente pungente, in una strofa canta: "se poi ho i capelli grassi, la colpa è dello smog, la frutta è pesticida, vado avanti con gli hot dog, non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei".

Con "Ghali" Anna Castiglia, che ha definito la sua canzone un "inno alle colpe", sottolineando come daremmo la colpa a qualsiasi cosa e a tutti pur di non assumerci le nostre responsabilità, ha ottenuto 4 sì dai giudici alle audizioni e un accenno di standing ovation da parte del pubblico. Fedez ha sottolineato come fosse difficile dal punto di vista metrico tenere quella velocità anche per un rapper o un trapper e sul testo ha detto: : "Reputo l'ironia il privé dell'intelligenza". Dargen D'Amico ha sottolineato come a suo avviso ci siano evidenti riferimenti a Giorgio Gaber e l'ha incorragiata a discostarsene per diventare ancora più tagliente. Ambra la vorrebbe in squadra e anche Morgan ha espresso parere favorevole aprendole le porte del talent.

La canzone è piaciuta decisamente molto meno agli esponenti della comunità ebraica che hanno espresso le loro critiche su vari gruppi Whatsapp. Vittorio Pavoncello, presidente della Federazione Italiana Maccabi, che raccoglie e organizza le attività sportive e culturali nelle comunità ebraiche, in particolare, ha detto all'Adnkronos: "Ascoltandola si rimane male, però poi, ascoltando meglio il testo, ci siamo resi conto che la cantautrice se la prendeva con tutta una serie di luoghi comuni, mettendoli alla berlina. Il testo contiene anche della genialità, personalmente, però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali. Quella frase estrapolata potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo".

Vedremo se Anna Castiglia riparlerà di "Ghali", che al momento sta totalizzando migliaia di visualizzazioni e ascolti, ai Bootcamp, la prossima fase di X Factor dove i concorrenti vengono assegnati ai giudici.