Come scegliere il profumo da regalare ad un uomo

Regalare un profumo, sia ad un uomo che ad una donna, è sempre qualcosa di difficile perchè si tratta di un accessorio di bellezza spesso molto soggettivo. E' stata però stilata dagli esperti di stile Barberino's una guida alle 'categorie olfattive' principali che possono essere abbinate alle singole personalità.

Fragranze fruttate - E' il profumo per eccellenza perchè non è mai troppo forte come aroma. Sono perfette per le personalità discrete che non vogliono essere invadenti.

Fragranze speziate - Sono profumi spesso caratterizzati da note orientali e molto sofisticate. Adatti all'uomo molto sicuro di sè, che vuole farsi notare tra la folla.

Fragranze legnose - Sandalo, ambra, oud. Profumi molto corposi e sensuali che sono da regalare all'uomo che vuole essere seduttore.

Fragranze acquatiche - Profumi che coinvolgono fragranze come il loto, il sale marino, le alghe. Sono particolarmente adatti ai viaggiatori ed agli sportivi.