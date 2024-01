Perchè fa bene dormire al buio totale e come abituarsi

Dormire fa bene alla salute ed è fondamentale per favorire la longevità.

Durante le ore di sonno l'organismo attiva una serie di meccanismi che influiscono sul benessere del corpo e della mente; si riparano i tessuti e le cellule.

Il sonno aiuta la memoria ed il pensiero cognitivo; il sonno è necessario affinchè il cervello possa crescere, riorganizzarsi, ristrutturarsi e creare nuove connessioni neurali.

Per questo motivo la mancanza di sonno può incidere sulla capacità di pensare, formare ricordi, sulla produttività, sull'attenzione e sulla concentrazione.ù

Il sonno ha inoltre un impatto positivo sulla gestione dello stress; al contrario la mancanza di sonno può fare ingrassare perchè nelle notti nelle quali si dorme poco aumenta la produzione dell'ormone della fame (grelina).

Uno studio del 2022, elaborato all'interno della Northwestern University Feinberg School of Medicine, ha individuato perchè è sempre meglio dormire con la luce spenta, individuando cinque motivazioni principali.

1 - Ci si addormenta prima e più facilmente

2 - Fa bene agli occhi, che non vengono sottoposti ad ulteriore stress dopo quello giornaliero

3 - Si rispetta il ritmo circadiano ed il corpo è più equilibrato

4 - Dormendo a lungo è più facile combattere stress e depressione perchè la mente è più equilibrata

5 - Dormire al buio aiuta anchr a non ingrassare perchè si mantegono corretti livelli di insulina e melatonina

Per potersi abituare a dormire al buio bisogna rendere la stanza da letto più buia possibile (tende oscuranti per bloccare la luce esterna), ridurre o eliminare la tecnologia dalla stanza da letto (chiudere il cellulare dentro il cassetto del comodino o spegnerlo), usare una mascherina per dormire, aumentare l'esposizione alla luce naturale di giorno (effetti positivi sul sonno notturno).

Dormire con la luce accesa (soprattutto quella blu dei device) è invece nemica del riposo perchè non induce al rilassamento indispensabile per prendere sonno, disturba i ritmi circadiani sonno-veglia.