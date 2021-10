Come combattere l'acne causato dalla mascherina

Il Covid-19 ha comportato un aumento del 40% delle visite dermatologiche per problemi di acne e dermatite seborroica.

Secondo quanto riportato da nutritienda.com l'utilizzo della mascherina ha provocato un aumento significativo dei problemi alla pelle, soprattutto la comparsa di piccoli brufoli sul viso poiché lo sfregamento e la pressione della mascherina, combinati con la mancanza di traspirazione della pelle, l'aumento del vapore acqueo prodotto dalla respirazione con la mascherina e il sudore che viene generato, fanno sì che aumenti la presenza del sebo e dei batteri che causano l'acne. Questa è una delle cause principali ma incide anche l'aumento dello stress.

La comparsa dell’acne può essere attenuata, per cui gli esperti di Nutritienda.com hanno stilato una piccola guida con tutti i trucchi che possiamo mettere in pratica se vogliamo evitare l’acne e avere una pelle radiosa.

Tempo di utilizzo della mascherina - Le chirurgiche devono essere cambiate dopo 4 ore mentre quelle FFP2 devono essere cambiate dopo 8 ore di utilizzo. Dopo questo tempo entrambe perdono efficacia nel contrastare il Covid-19 e causano la comparsa dell'acne perchè si accumulano troppi batteri e troppi germi al loro interno. Quando è possibile bisogna poi sempre prendersi una pausa dalla mascherina.

Pulizia - Una/due volte a settimana è necessario procedere all'esfoliazione delle cellule morte del nostro viso attraverso per esempio un composto fai-da-te formato da avena e miele.

Maschera - Bisogna anche applicare una buona maschera-viso almeno 1 volta alla settimana. La maschera è meglio contenga argille, acido glicolico e salicilico, zolfo, carboni attivi.

Idratazione - Bisogna idratare la pelle, meglio se con un prodotto all'aloe vera che agisce su tutti gli strati della pelle ed ha anche un effetto rigenerante, lenitivo e rinfrescante. Importante per l'idratazione della nostra pelle anche bere due litri di acqua al giorno.

Make-up - Bisognerebbe evitarlo e/o ridurlo perchè provoca una maggiore produzione di acne. Se non ne possiamo fare a meno meglio evitare di utilizzare prodotti non comedogeni e non acnegenici e struccarsi sempre con acqua micellare o detergente delicato.

Riposo - Per avere una pelle in salute bisogna anche dormire bene ed il giusto numero di ore, ossia 6/8.

Brufoli - Non bisogna mai toccarli o spremerli perchè il liquido infettato può penetrare all'interno degli strati più profondi della pelle, causando un'infezione maggiore. Lo schiacciare i brufoli può inoltre provocare anche delle cicatrici.

Dieta - Bisogna seguire una dieta equilibrata e preferire alimenti che prevengono la comparsa dell'acne come arance, ananas, avocado, limone, fragola, broccoli, aglio, carciofi, carota, salmone, curcuma.