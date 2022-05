Come combattere la pelle flaccida - I principali rimedi

In caso di dimagrimento molto veloce l'epidermide spesso non ha tempo di adattarsi alla perdita di centimetri: ecco quindi comparire la pelle flaccida, soprattutto nelle zone delle braccia e dell'addome.

Tra i diversi fattori che concorrono alla perdita di tono della pelle (oltre il dimagrimento) c'è in primis l'invecchiamento fisiologico della pelle (che inizia dopo i 30 anni dove viene prodotto sempre meno collagene), ma concorrono anche fattori abientali (inquinamento, raggi ultravioletti, azione degli agenti atmosferici che fanno perdere elasticità al collagene), alimentazione disordinata, fumo, stress.

Ecco quindi di seguito alcuni consigli, forniti dagli esperti di melarossa.it, che possono servire a mantenere la pelle elastica o a recuperare il tono perduto.

1. Non perdere troppo peso velocemente - E' qualcosa di pericoloso sia per la pelle ma anche per la salute in generale. E' necessario quindi seguire delle diete che siano equilibrate e non drastiche.

2. Aumentare la muscolatura con proteine magre - Le proteine aiutano a costruire muscolatura e contengono anche collagene. Ragione per la quale bisogna preferire alimenti come carni bianche, pesce, formaggio magro. L'ulteriore consiglio è quello di mangiare queste proteine dopo aver fatto esercizio fisico per dare maggiore possibilità alle proteine di costruire massa muscolare magra.

3. Idratazione - La pelle si mantiene sana e tonica quando è ben idratata. Bisogna quindi bere 1,5-2 litri di acqua al giorno e consumare tanta frutta e verdura (che grazie alla grossa presenza di acqua aiutano la pelle ad idratarsi).

4. Sport a corpo libero - Gi esercizi a corpo libero aiutano a costruire la muscolatura e rassodare la pelle flaccida formatasi a causa della dieta (salto con la corda, flessioni, affondi).

5. Trattamenti cosmetici - Il loro utilizzo, unito a sport ed alimentazione, aiuta sicuramente a mantenere e migliorare il tono della pelle. I più efficaci sono i seguenti: creme rassodanti a base di glutammina, creme con acido ialuronico e collagene, oli essenziali ed oli drenanti da utilizzare sotto la doccia.

6. Non esagerare con l'abbronzatura - I raggi ultravioletti e l'azione degli agenti atmosferici causano una alterazione del collagene. Non bisogna quindi stare al sole troppo a lungo e fare attenzione a tutte le situazioni nelle quali la pelle può essere 'aggredita' da cambi troppo repentini di temperatura.