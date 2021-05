Deodorante - Come scegliere quello giusto

Uno dei prodotti dei quali sicuramente non si può e non si deve fare a meno per igiene personale e per rispetto verso gli altri è sicuramente il deodorante.

E' impresa tutt'altro che facile però trovare quello che fa al caso nostro? Ecco qui di seguito alcuni consigli che potranno tornare utili.

Dedorante - Tipi

Spray - Ideale se viene condiviso con altre persone. Contiene alcool ed ha una profumazione intensa.

Stick e roll-on - Permettono una applicazione sulla pelle uniforme e corretta ma richiedono che la parte sia stata depilata in precedenza. Non è idoneo condividerli con altri. Bisogna sempre evitare che il prodotto possa accumularsi in quantità eccessive su alcune zone perchè impedisce la respirazione dei pori.

Crema - Viene di solito consigliata a chi ha una sudorazione eccessiva ma bisogna fare molta attenzione perchè macchia i vestiti se non viene fatta asciugare nel modo giusto.

Deodorante - Maschera i cattivi odori perchè interviene su specifici batteri ed è caratterizzato dalla presenza di alcool

Deodorante antitraspirante - Limita la traspirazione e riduce la quantità di sudore presente nelle ascelle ed ha una formulazione a base di sali ed alluminio che riduce la produzione delle ghiandole sudoripare. Si tratta di prodotti sicuri che solo ogni tanto, se usati in modo eccessivo, possono causare prurito e bruciore.

Deodoranti - Ingredienti da evitare ed ingredienti da utilizzare

- no ad alcool e profumi per le pelli troppo delicate

- controllare sempre la composizione del deodorante e non acquistarlo se si individua la presenza di interferenti endocrini, ossia sostanze che possono interferire con il nostro sistema ormonale. Ad esempio propylparaben, butylparaben e il filtro solare ethylhexyl e methoxycinnamate.

- mai acquistare il prodotto se contiene triclosan, ossia un antibatterico che potrebbe provocare resistenza agli antibiotici ed essere uno dei fattori che favoriscono la formazione di alcune malattie

In generale, prima di effettuare l'acquisto di un deodorante, bisogna capire quanto è sensibile la nostra pelle e se siamo allergici a qualche particolare sostanza.

Se si ha una pelle troppo delicata meglio acquistare deodoranti con pietra d'allume di potassio o d'allume di rocca. In questo modo si elimina il cattivo odore e si contrasta il sudore in maniera del tutto naturale. Bisogna applicare questa sorta di pietra sulla pelle dopo averla leggermente inumidita.

Bisogna inoltre fare attenzione in positivo alla presenza in alcuni deodoranti di sostanze naturali che hanno proprietà antitraspiranti, rinfrescanti e tonificanti per la pelle: salvia, rosmarino, mirto.