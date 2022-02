Ice globes - Cosa sono ed a cosa servono

In tema di cosmetica ed 'anti-age' stanno spopolando in questo inizio di 2022 gli 'ice globes'. Si tratta di sfere massaggianti piene di liquido o da riempire con acqua da raffreddare nel congelatore o nel frigorifero prima di essere utilizzate.

Nonostante sia uno strumento estremamente semplice sul mercato oramai ne esistono centinaia di modleli differenti che promettono anche risultati diversi l'uno dall'altro.

ll massaggio da effettuare deve essere leggero dall'interno veso l'esterno del viso (soprattutto nella zona delle occhiaie per stimolare il rassodamento ed il drenaggio linfatico). Possono essere usate anche a pelle asciutta o in abbinamento ad oli o altri prodotti.

Fino ad oggi coloro (soprattutto star dei social) che le utilizzano giornalmente hanno assicurato di avere una pelle molto più tonica e di avere meno occhiaie ed arrossamenti.

Ice globes - Proprietà e benefici

- leniscono le irritazioni, i rossori e le infiammazioni del viso

- utilizzati anche in caso di rosacea, acne, brufoli ed imperfezioni del viso in generale

- possono essere utilizzate insieme ad un olio da massaggio (mandorle o cocco) per rassodare o tonificare i glutei La zona interessata va massaggiata per un paio di minui

- possono essere utilizzate come anticellulite e linfodrenante gambe per prevenire e contrastare la cellulite ed i liquidi in eccesso. Anche in questo caso è consigliato unire un olio da massaggio

- leniscono le irritazioni ed infiammazioni che si possono creare successivamente alla depilazione

- leniscono i fastidi e rinfrescano la pelle dopo un'eccessiva esposizione al sole