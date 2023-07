Igiene orale: i falsi miti da sfatare

Da sempre un sorriso sano denota attenzione e cura della persona e viene considerato un biglietto da visita non indifferente nei rapporti sociali.

In relazione all'igiene orale sussistono da sempre fake news e false credenze che spingono spesso le persone ad adottare pratiche erronee.

Ecco quindi quali sono alcuni falsi miti da sfatare.

Caffè - Il tè, soprattutto quello freddo in estate, ha rispetto al caffè una quantità maggiore di tannino ed è quindi in grado di macchiare maggiormente i denti. Come se non bastasse il tè contiene maggiori zuccheri rispetto al caffè ed aumenta maggiormente il rischio di sviluppare carie

Frutta acida - Gli agrumi e la frutta acida (ananas, fragole, lamponi) aggrediscono in modo dannoso lo smalto dei denti. Per contrastare questo problema subito dopo averle mangiate è preferibile masticare qualcosa di croccante per rimuovere residui di placca ed eventuali macchie

Ordine dell'igiene orale - Prima si deve utilizzare il filo interdentale per rimuovere i residui di cibo e preparare la bocca al passaggio dello spazzolino. L'ultimo passaggio invecee è il risciacquo con il colluttorio, meglio se della stessa linea del dentifricio

Quando lavare i denti - Va bene effettuare il lavaggio dopo colazione, pranzo e cena ma bisognerebbe attendere circa 30 minuti dalla fine del pasto per dare alla saliva il tempo di ristabilire il giusto equilibrio alterato dagli acidi e dagli zuccheri alimentari