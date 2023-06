Creme e spray solari: la classifica di Altroconsumo

In Italia c'è sempre più maggiore consapevolezza dei rischi legati dall'esposizione al sole e lo si vede da una crescita dei consumi di creme solari pari al 19,6%.

Altroconsumo, per dare indicazioni al consumatore riguardo la 'giusta' crema solare da acquistare, ha voluto fornire alcune indicazioni dopo averne testa circa 36 differenti per formulazione (crema o spray) e per fattore di protezione (30 o 50+).

Il test ha preso in considerazione i seguenti parametri: livello di protezione indicato, ingredienti e loro sicurezza, impatto ambientale del contenuto e del contenitore, etichetta (completezza e chiarezza).

In generale quindi nella scelta del prodotto giusto Altroconsumo consiglia di selezionarlo in primis prendendo in considerazione il fattore di protezione, che dipende dal proprio fototipo. Successivamente occorre verificare l'etichetta, il texture e soprattutto il packaging.

Per esempio la crema è comoda da dosare, si conserva facilmente ma è spesso troppo impegnativa da spalmare. Meglio lo spray, facile da applicare e che rende meno probabile anche la contaminazione con l'acqua o la sabbia.

Ma dall'altro lato gli spray se non conservati correttamente possono diventare pericolosi perchè contengono materiali infiammabili.

LA CLASSIFICA PER CREME E SPRAY

Tra le creme con 'protezione 30' la migliore è risultata essere la NIVEA (73 su 100): ha ottenuto una valutazione elevata sia dalle analisi di laboratorio che dalle prove d'uso. L'etichetta è chiara e completa, è fortemente ridotto il suo impatto ambientale. Ed il prezzo è inferiore a quelle che la seguono in classifica (prezzo medio di € 15.53).

Sotto in classifica troviano Equilibra, Piz Buin e Yves Rocher, tutte al secondo posto con un punteggio di 53/100.

Tra gli spray con 'protezione 30' troviamo al primo posto Decathlon, che ottiene un punteggio di 74/100. Subito dopo troviamo Nivea, Avène e Collistar. Decathol e Nivea come prezzo costano molto meno rispetto alle altre due (media di € 9,90 contro media di € 25,00).

Quando si parla invece di creme solari con 'protezione 50' al primo posto troviamo il latte spray bambini Angstrom con una valutazione di 75/100. Poco sotto c'è lo spray bambino di Avèno, seguito a pari merito da Waterlover Hydrating Sun Milk di Biotherm, dal latte eco-sostenibile di Vichy e dallo spray kids di Decathlon.