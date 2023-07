Pillola maschile? In USA c'è in corso una sperimentazione innovativa

Mentre per la donna esistono diversi metodi contraccettivi reversibili, per gli uomini ne esistono solamente due: preservativo e vasectomia (quest'ultimo irreversibile).

La scienza oramai da qualche anno sta lavorando per trovare nuovi metodi contraccettivi ormonali, sicuri e reversibili, anche per gli uomini, che si basano sulla soppressione della produzione di spermatozoi.

La maggior parte (94%) di questi metodi, giunti a test clinici sull'uomo, sono stati abbandonati a causa degli eccessivi effetti collaterali che possono causare.

I ricercatori della Cornell University Medicine negli Stati Uniti hanno però messo a punto una pillola di nuova generazione, che deve essere assunta un'ora prima del rapporto sessuale, capace di sospendere la fertilità maschile per 24 ore senza influire sulla produzione di sperma a lungo termine.

Il farmaco è un contraccettivo non ormonale (evita quindi effetti collaterali) ed ha un effetto temporaneo.

Al momento però la sperimentazione è stata effettuata solamente sui topi, che non hanno avuto alcun tipo di effetto collaterale: "Una singola dose del nostro inibitore, chiamato Tdi-11861, immobilizza lo sperma dei topi per un massimo di due ore e mezza e gli effetti persistono nel tratto riproduttivo femminile anche dopo l'accoppiamento. Poi, dopo tre ore, il 9% degli spermatozoi inizia a riacquistare motilità, mentre entro 24 ore tutti recuperano il normale movimento".

Per fare una seria sperimentazione sugli uomini ed avere eventualmente a disposizione questo tipo di farmaco potrebbero però volerci ancora degli anni, come conferma il professore di farmacologia Jochen Buck: "Speriamo di tenere i primi test sugli esseri umani entro tre anni, mentre ipotizziamo che il farmaco potrà essere disponibile non prima di otto anni. Uno degli aspetti che andrà approfondito è la durata dell'efficacia del farmaco. Nei topi una parziale reversibilità della motilità si osserva già dopo 3 ore, ed è completa dopo 24 ore. L'efficacia fertilizzante degli spermatozoi umani normalmente si esaurisce fra le 24 e le 36 ore, pertanto dev'essere dimostrata nell'uomo la durata dell'effetto per tutto questo periodo".