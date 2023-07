Farmaci: quali portare in vacanza e come conservarli

Ci si chiede sempre quali farmaci bisogna mettere in valigia prima di partire per le vacanze estive. E soprattutto come conservarli in maniera corretta e trasportarli in sicurezza.

A tal proposito ecco quali sono i consigli degli esperti.

1. Chi abitualmente prende farmaci per malattie croniche deve continuare a farlo. Le terapie prescritte dal medico non possono essere sospese o modificate in modo autonomo

2. Se andiamo all'estero bisogna portare la scorta di farmaci necessari per tutta la durata del soggiorno lontano da casa e bisogna predisporre un promemoria delle malattie di cui si soffre e delle medicine che si prendono

3. Chi soffre di malattie di cuore o di malattie respiratorie deve ricordarsi che in montagna c'è meno ossigeno e quindi non bisogna andare oltre i 1.200 metri o chiedere al proprio medico che dirà eventualmente cosa fare e quali precauzioni adottare

4. In vacanza possono aversi disturbi intestinali, punture di insetti, piccole ferite, improvviso mal di gola o mal di schiena. Per questo motivo è sempre meglio portare con sè farmaci da banco o quelli prescritti dal proprio medico curante. Nella valigetta da preparare non dovrebbero mai mancare antipiretico per la febbre, analgesico, farmaci antidiarroici, preparati per il bruciore di stomaco, disinfettanti, cerotti, garze, repellenti per insetti e prodotti da applicare in caso di punture, antistaminico in caso di allergie gravi

5. I medicinali devono essere custoditi in luoghi freschi ed asciutti ad una temperatura non superiore ai 25 gradi. Nel caso in cui il viaggio sia troppo lungo i medicinali devono essere trasportati in un contenitore termico. Non devono essere mai lasciati sul cruscotto dell'auto o portati in spiaggia. Meglio sempre portare formulazioni solide (compresse) che sciroppi. Quando a casa c'è troppo caldo è meglio mettere le medicine in frigorifero per evitare che possano perdere la loro efficacia