Benessere di coppia: quanto conta la qualità del sonno 'contemporaneo'

La qualità del sonno di ognuno di noi è fondamentale non solo per la nostra salute ma anche per mantenere delle buone relazioni.

Alcune indagini condotte da Dorelan Research e dal Center for Integrative Psychiatry in Germania hanno dimostrato che la qualità del sonno influenza positivamente tutte le relazioni, anche quella di coppia. Dormire con un partner è associato a livelli più bassi di depressione, ansia e stress.

Al contrario stress, irritabilità ed ansia possono essere trasmessi al partner col rischio di causare problemi alla coppia. Un cattivo riposo influisce negativamente sulla gestione delle emozioni, sulla capacità di concentrazione sul lavoro, di prendere decisioni in modo lucido e sulla qualità delle nostre relazioni.

Dormire bene e farlo condividendolo con il partner ha una influenza positiva sulle nostre aree cerebrali che interessano la fase REM. E' stato dimostrato che le coppie riescono a sincronizzare gli schemi del sonno quando dormono insieme e questo aumenta in modo considerevole la fase REM ed il movimento oculare rapido responsabile dei sogni.

In Italia, fino a fine 2021, circa 7 milioni di persone soffrono di almeno 5 apnee notturne per ore di sonno. Tra le cause da attribuire a questi disturbi del sonno figurano obesità, sovrappeso o l’assunzione di alcool la sera. Esistono anche cause dovute alla conformazione fisica della mandibola, del palato e della lingua che possono a ostruire le vie aeree superiori facilitando le apnee.

Apnee e russamento notturno sono disturbi del sonno che possono avere un importante riflesso sulla salute a livello neurologico e possono portare a una serie di complicazioni, tra cui ipertensione e malattie cardiache.

Se nei casi più gravi l’invito è quello di rivolgersi a un medico o un esperto del sonno, per i disturbi lievi è possibile trovare beneficio in alcune abitudini che modificano il proprio stile di vita:

- Alimentazione sana: favorire la propria perdita di peso e consumare pasti leggeri la sera prima del riposo

- Dormire su un fianco e non a pancia in sù; la posizione supina ostruisce le vie aeree

- Assumere tisane o oli essenziali naturali prima di coricarsi per stimolare lo scioglimento di eventuali congestioni

- Cerotti nasali per favorire un maggiore passaggio dell'aria nelle narici e ridurre un eventuale russamento