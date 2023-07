Come combattere l'insonnia con il cibo

L'insonnia è oramai diventata un problema comune a tantissime persone nel mondo moderno, uno dei più importanti problemi di salute pubblica.

E' fondamentale per la salute del nostro corpo e della nostra mente dormire bene almeno 7-8 ore a notte. Durante il sonno la nostra mente archivia le esperienze della giornata selezionando quelle importanti da ricordare a lungo da quelle banali.

Diversi studi hanno dimostrato che un buon riposo notturno aiuta anche a ricordare quello che si imparerà il giorno dopo. Giovani che dormono meno di 8 ore sono risultati ricordare circa il 40% di cose in meno rispetto a quello che hanno invece avuto un sonno regolare.

Il sonno è come se preparasse il cervello ad assorbire informazioni e ricordarle successivamente.

Come se non bastasse dormire poco attiva geni che presiedono all'infiammazione cronica e che predispongono maggiormente allo sviluppo di tumori e cardiopatie e disattiva altri geni che presiedono alle difese immunitarie.

Chi dorme già poco e vuole recuperare un po' di sonno dovrebbe innanzitutto evitare caffè, bevande alcoliche, fonti di luce in camera da letto ed andare a letto presto la sera mantenendo in camera da letto una temperatura sempre fresca (non più di 18 gradi).

Alcuni studi hanno inoltre individuato cosa mangia chi dorme bene e cosa mangia chi soffre di insonnia.

L'attività fisica e la dieta sana migliorano significativamente la qualità del sonno. Lo ha dimostrato uno studio condotto dalla Dott.ssa Eleonora Bruno dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: le persone operate di cancro al seno e quelle affette da sindrome metabolica con una dieta sana e con una regolare attività fisica hanno migliorato sensibilmente la qualità del loro riposo.

Altri studi hanno invece individuato che chi mangia regolarmente riso, pesce ed altri pesci tradizionali giapponesi come il miso ed altri prodotti di soia fermentati ha un sonno migliore (meno ansia e meno depressione). A peggiorare sensibilmente il sonno sono invece dolciumi e bevande zuccherate. Da qui ne consegue che secondo questi esperti la dieta migliore resta quella mediterranea ma integrata con cibi della tradizione orientale.