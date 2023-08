10.000 passi al giorno? Ecco quanti ne servono per stare in salute

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha da sempre indicato un minimo di 10.000 passi da compiere al giorno per stare in salute e vivere a lungo.

Un nuovo studio pubblicato dall'European Journal of Preventive Cardiology ha invece dichiarato che bastano 4.000 passi al giorno per diminuire il rischio di morte per qualsiasi causa ed addirittura solamente 2.400 per ridurre i decessi per malattie cardiovascolari.

Esaminando 227.000 persone seguite per 7 anni si è evidenziato che facendo 4.000 passi al giorno si riduce il rischio di morte per qualsiasi causa, facendone 2.400 si riduce notevolmente il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Se questi numeri vengono aumentanti di 1.000 o più passi al giorno le cose ovviamente non potranno che migliorare.

Il miglioramento maggiore si è avuto negli individui che facevano tra 7.000 e 13.000 passi al giorno. In quelli con età pari o superiore a 60 anni per avere dei miglioramenti bastava 'fermarsi' tra 6.000 e 10.000 passi al giorno.

Camminare resta quindi sempre la migliore medicina per avere benefici per la propria salute ed un minor rischio di morte, cardiovascolare ed in generale.

Camminare è un qualcosa alla portata di tutti, sia persone sane ma anche anziani ed individui che non godono di condizioni di salute ottimali.