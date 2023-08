Bagno subito dopo mangiato? Le risposte degli esperti

Mamme, nonne, zie in estate hanno da sempre una frase 'must', ossia 'Non fare il bagno dopo mangiato, devi aspettare tre ore!'.

Ma è veramente così? Nella realtà la regola di non fare il bagno in mare quando la digestione è in corso è una buona abitudine, ma va interpretata e non rappresenta un 'dogma'.

Dopo aver mangiato e necessario digerire e stomaco ed intestino devono lavorare di più ed hanno bisogno di energia, richiamando molto sangue dalla circolazione. C'è quindi un maggiore afflusso di sangue nell'addome.

Se al contempo si svoltge anche un'attività fisica impegnativa (nuotare, giocare a calcetto, tennis) i muscoli vorranno la loro parte di sangue ed in questo modo stomaco e muscoli entreranno in competizione perchè ognuno vorrà la propria parte di sangue per svolgere al meglio la specifica attività.

In questo modo stomaco ed intestino vanno a rilento. Se entriamo in acqua ed è troppo fredda l'eccessivo sbalzo termico fa diminuire l'afflusso di sangue allo stomaco e si può quindi avere una digestione rallentata o nel peggiore dei casi una congestione.

Se stiamo svolgendo una attività fisica ad andare a rilento possono essere non solo i muscoli ma anche il cervello. Per questo motivo si potrebbe anche perdere conoscenza.

Quando invece l'acqua è tiepida (si tocca e si fanno sforzi moderati) il bagno si può fare senza problemi soprattutto quando si è bevuto un succo di frutta o si è mangiato solamente una fetta di anguria.

Fondamentalmente serve sempre buon senso. Si può comunque affermare che dopo aver consumato carboidrati, frutta e verdura ed in acqua non si fanno sforzi eccessivi il bagno si può fare da subito senza alcun rischio.

Le tre ore di attesa servono per digerire solamente quando si sono consumati cibi particolarmente pesanti.

Gli esperti indicano che servono 20 minuti per digerire succo di frutta; 30-40 minuti per la verdura e per la frutta; un'ora per pesce, formaggi freschi e carboidrati; dalle tre alle cinque ore per una bistecca di manzo e formaggi stagionati. Addirittura cinque ore per la carne di maiale.