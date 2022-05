Capacixcambiare 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Domenica mattina appuntamento di CittadinanzAttiva con "CapacixCambiare" al parco Falcone per ricordare in maniera attiva, insieme a Nuova Acropoli e CittaInsieme, il 30° anniversario dalla Strage di Capaci. L’iniziativa nasce non solo per ricordare le azioni di grandi uomini che non conoscono tempo e che ispirano tutt’oggi moltissimi giovani (e non solo) per la costruzione di un futuro migliore; ma soprattutto per prendere consapevolezza che ognuno di noi può fare la sua parte e agire in modo pratico nel quotidiano per far vivere e rendere onore a quelle stesse idee di coraggio, giustizia e integrità che hanno mosso le azioni di Falcone, Borsellino, Impastato, Dalla Chiesa, Don Puglisi e tanti altri. La proposta quindi è quella di unire le forze per la riqualificazione di Parco Falcone, simbolo a Catania della lotta alla mafia. Hanno dato conferma della loro presenza: La città felice, Fondazione ebbene, Spazio 47, Circolo Laudato Si’ Catania Casa Comune, Parrocchia Santi Pietro e Paolo. All'ingresso ogni partecipante potrà divertirsi facendo girare la "Ruota delle Virtù" e poi prendere parte alle numerose azioni finalizzate alla riqualificazione, tra cui: la pulizia ecologica, l’installazione di posacenere e la sistemazione e pitturazione di alcune panche; verrà inoltre decorata un’area attraverso la messa a dimora di piante. Per concludere, il parco verrà arricchito con targhe e cartelloni realizzati interamente dai volontari di Nuova Acropoli per ricordare i volti e le parole di chi è stato portatore in prima persona delle idee che possono cambiare il nostro mondo e soprattutto per ricordare che quelle stesse idee possono vivere in noi, se diamo loro spazio attraverso le nostre azioni. Per info: 380 330 5167 – catania@nuovaacropoli.it