Acireale, assunti dieci vigili urbani a tempo indeterminato

Ha avuto luogo stamani, al Palazzo di Città, di Acireale l’assunzione di dieci agenti di Polizia Municipale, inquadrati a tempo indeterminato, che entreranno in servizio il primo gennaio prossimo. Si tratta di Federica Pastore, Roberta Costarelli, Rosaria Sciacca, Luana Spalma, Margherita Leonardi, Lucio Barbagallo, Serena Lo Giudice, Gioele Cosentino, Daniele Sanfilippo e Andrea Cerame. Hanno sottoscritto i relativi contratti in presenza del sindaco, Stefano Alì, dell’assessore al ramo, Francesco Coco, del segretario generale, Giuseppe Scilla, e del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Alfio Licciardello, che ha firmato per parte del Comune. L’iter relativo al concorso è stato curato dal settore Direzione strategica del personale, guidato da Antonino Molino, con l’assistenza delle dipendenti Elena Messina e Carla Scudero, presenti alla cerimonia assieme al vicecomandante, luogotenente Nicola Urso. “Sono assolutamente necessari – ha detto il sindaco Alì riferendosi ai neo-assunti – e possono dare una risposta ai numerosi pensionamenti, anche recenti. Gli assunti sono giovani e volenterosi ed hanno la capacità di essere presenti lungo le strade”. L’assessore Francesco Coco ha osservato che “il corpo della Polizia municipale gode di grande prestigio, ma in questo periodo, a causa del dei pensionamenti, si è trovato in serie difficoltà. Oggi, grazie a questa nuova linfa, contiamo di potere meglio affrontare quelle che sono le difficoltà quotidiane”. Il comandante Alfio Licciardello si è espresso così: “Sono una forza dirompente nell'ambito della Polizia Locale e per loro è previsto un corso di 15 giorni; poi, piano piano, si metteranno sulla strada per avere contezza del lavoro che dovranno svolgere”.