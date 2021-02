Acli: attivi gli sportelli di aiuto legale, psicologico, ricerca lavoro ed università

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Anche quest’anno le Acli di Catania al fianco dei cittadini con un progetto che garantirà supporto legale, supporto psicologico e uno sportello di orientamento universitario e al mondo del lavoro. Il progetto, promosso dal Punto Famiglia delle Acli di Catania grazie al contributo che i cittadini hanno devoluto con il 5x1000, ha l’obiettivo di accompagnare la cittadinanza nella quotidianità, senza tralasciare la difficile situazione che siamo costretti a vivere a causa dell’emergenza pandemica. “Abbiamo voluto dare il nostro contributo - afferma il presidente provinciale delle Acli di Catania, Agata Aiello - offrendo gratuitamente un supporto, sia esso di natura psicologica o legale, o relativo all’ambito universitario. Cambieranno le modalità poiché, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, assicureremo gli incontri in piattaforme virtuali, ma sicuramente ciò che non cambierà sarà l’impegno continuo e costante dei nostri operatori, altamente qualificati”. “Operare con e per la Comunità significa condividere bisogni, esigenze e necessità e condividere strumenti adatti a trovare una risposta efficace ed efficiente laddove occorre. Questi – conclude il presidente Aiello - sono i valori e i principi su cui, da 75 anni, le Acli operano”. Tel. 095/321286; Mail: aclicatania1@gmail.com)

Ecco di seguito gli sportelli e i relativi contatti

Lo sportello legale

Grazie alla presenza di un avvocato, la dott.ssa Mariella Gulino, lo sportello garantirà consulenza legale in materia di diritti civili: separazioni, divorzi, locazioni, lavoro, divisione ereditaria, successioni, ad esempio.

(Si riceve su appuntamento. Per informazioni: Tel. 392/9229763)

Lo sportello psicologico

La dott.ssa Daniela Di Bella, psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa, tramite incontri telefonici o attraverso la piattaforma Skype offrirà consulenza psicologica, consulenza psico-oncologica e supporto a causa dell’emergenza Covid-19.

(Si riceve su appuntamento. Per informazioni: Tel. 393/7208405; Mail: danieladibella3@gmail.com)

Lo sportello di orientamento

Grazie alla presenza della dott.ssa Rossella Fallico, giornalista, e di Vincenzo Coppola, Coordinatore Giovani delle Acli Catania, nello sportello di orientamento universitario, i diplomati o neo iscritti potranno avere delucidazioni in merito alla scelta del percorso universitario, ad iscrizioni, passaggi di corso e trasferimenti, borse di studio, compilazioni modelli Isee-Iseu; similmente lo sportello di orientamento al mondo del lavoro offrirà consulenze riguardanti le opportunità di lavoro post laurea, gli stage, le professioni del futuro e chiarimenti in merito alla stesura del curriculum vitae.

