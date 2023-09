Aggredisce i figli con un bastone, arrestato dalla polizia a San Crostoforo

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un uomo, perché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. L’arresto trae origine da un intervento delle volanti effettuato giovedì scorso in un’abitazione in zona San Cristoforo, dove era stata segnalata una lite in atto. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che poco prima un uomo di 44 anni, già gravato dall’ammonimento questorile per violenza domestica nei confronti della moglie, al termine di una violenta lite scaturita per futili motivi, aveva aggredito brutalmente con un bastone due dei suoi figli, di cui uno minorenne. I figli, trasportati in ospedale, hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 10 e 5 giorni. L'uomo è stato così arrestato e, su disposizione del Pm di turno, associato presso il carcere Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida.