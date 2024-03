Alluvione del 2021, arrivati a Bronte i risarcimenti per 12 aziende agricole

Sono arrivati a Bronte i risarcimenti a 12 aziende agricole e 3 privati per i danni dell'alluvione che ha colpito il paese all'autunno del 2021. Lo rende noto il Comune di Bronte. Il servizio regionale di Protezione civile, su richiesta del Comune, ha considerato"ammissibili di contributo" le richieste inviate dal Comune stesso, stanziando qualcosa un milione e 200 mila euro per risarcire i danni provocati dall'alluvione, somme che la stessa Regione ha già suddiviso agli aventi diritto in proporzione hai danni dichiarati nell'istanza e riscontrati dalle verifiche effettuate sia dal Comune che da Palermo.

"Una grande soddisfazione – dice il sindaco di Bronte, Pino Firrarello – che premia l’operato dell’ufficio tecnico, che ai tempi – con impegno e professionalità – senza guardare orari per rispettare le scadenze perentorie, ha redatto le istruttorie di tutte le domande pervenute".