Si infortuna mentre raccoglie origano, 81enne salvato in elicottero dai vigili del fuoco

L'elicottero dei vigili del fuoco "Drago 146" in servizio presso il reparto Volo di Catania ha soccorso un uomo a Linguaglossa. L'uomo (F.S. di 81 anni) era intento a raccogliere origano, quando è scivolato in un burrone. Lui stesso è riuscito a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo e una squadra del nucleo speleo alpino fluviale del comando provinciale di Catania. Il terreno scosceso ha richiesto l'intervento del mezzo aereo. Dopo aver calato sul posto dell'incidente il personale giunto in elicottero, si è successivamente provveduto al recupero della persona infortunata. Trasportato presso l'ospedale Cannizzaro, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario.