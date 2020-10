Fuggono perché senza patente e mascherina: bloccati in via Zia Lisa

I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato nella il 30enne Giovanni Arena e denunciato due uomini di 34 e 40 anni, tutti

catanesi, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico in via Acquicella Porto il 30enne alla guida di una Lancia Y (di proprietà del padre) ha forzato un posto di controllo dandosi a precipitosa e pericolosa fuga, venendo bloccato poco dopo in via Zia Lisa. Nella circostanza i militari operanti hanno denunciato inoltre Arena per guida senza patente, poiché mai conseguita, nonché sanzionato tutti e tre i soggetti per il mancato utilizzo della mascherina in violazione della recente normativa anticovid-19. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

