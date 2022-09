Sicurezza stradale, la denuncia di Asia Usb: "In via San Giuseppe la Rena caditoie coperte con tavole di legno"

"Da mesi denunciamo i pericoli a cui si va incontro nel percorrere a piedi o a bordo di un veicolo una città con strade malridotte da tempo. Ai fossati si aggiungono i le caditoie senza tombini, abbandonate da mesi a se stesse". La segnalazione arriva da Asia, l'Associazione inquilini e abitanti del sindacato Usb. La foto è stata scattata in via San Giuseppe la Rena, all'altezza del civico 98, e mostrano la pericolosità di una strada che non rappresenta un caso isolato. Non ultima la segnalazione di un lettore a questa testata che denuncia un'analoga situazione in via San Paolo, a Gravina di Catania. "Qualcuno ha pensato di risolvere il problema otturando il profondo buco con un vecchio copertone e una tavoletta di legno - denuncia il sindacato - Sicuramente tutto ciò non accade e non accadrà mai nelle strade del 'salotto cittadino', sempre illuminate e parate a festa".