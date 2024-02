Assalto nella notte con una ruspa in un distributore: colpo sventato dai carabinieri

Ancora un tentativo di furto con "spaccata". Questa volta il colpo, non portato a termine, è avvenuto a San Giovanni La Punta. Intorno alle 3.20 di questa notte, presso un distributore Lukoil, dei malviventi su una ruspa hanno tentato di forzare la stazione di servizio con l'intento di sottrarre beni di valore. La rapina, tuttavia, è stata prontamente sventata grazie all'intervento tempestivo di una pattuglia di carabinieri della stazione locale.

L'azione dei militari ha impedito che la rapina andasse in porto, mettendo in fuga i malintenzionati prima che potessero portare a termine il loro piano criminale. Attualmente, sono in corso approfondite indagini per ricostruire nei dettagli l'accaduto e individuare i responsabili di questo tentato furto. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza e la presenza di eventuali testimoni.

La struttura del distributore Lukoil ha riportato ingenti danni, con entrambe le saracinesche semi abbattute a causa dell'utilizzo della ruspa da parte dei malviventi. All'alba, il mezzo impiegato per la rapina è stato ritrovato ancora in moto nei pressi dell'area della stazione di servizio.