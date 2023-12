Ultras del Catania assaltano il pullman dei tifosi del Pescara: ci sono delle persone fermate

Dopo circa mezz'ora dall'inizio di Catania-Pescara, match di quarti di finale di coppa Italia di Serie C, le due tifoserie sono entrate parzialmente in contatto con tafferugli e violenze di vario genere. L’episodio più grave si è verificato in via Ala dove un gruppo di ultras rossazzurri ha di fatto assaltato il bus con a bordo i tifosi abruzzesi con lancio di fumogeni e bombe carta. Ospiti attesi allo stadio con ingresso ritardato, come procedura di sicurezza, proprio per evitare eventuali scontri. Solo grazie al tempestivo intervento del personale della Digos e della polizia in assetto antisommossa è stato possibile bloccare immediatamente l’assalto e impedire che le due tifoserie venissero violentemente a contatto. Il mezzo sul quale viaggiavano i sostenitori abruzzesi ha subito danni, in particolare a un finestrino.

Secondo quanto appreso dalla polizia, in seguito ai tafferugli, ci sono delle persone fermate. La loro posizione è adesso al vaglio degli operatori della Digos al fine di valutare nei loro confronti l’adozione di provvedimenti di Daspo. Scene di guerriglia urbana che a Catania non si vedevano da molti anni. Un drammatico tuffo nel passato che non può non riportare la mente a una delle pagine di cronaca nera più tristi della storia del tifo a Catania.